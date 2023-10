Stipendi statali, tutti gli aumenti di Natale: 1200 euro agli insegnanti, 800 agli impiegati

Come annunciato dalla premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di lunedì, da dicembre arriverà sui cedolini un anticipo rispetto al rinnovo contrattuale che porterà per circa 1,5 miliondi di dipendenti pubblici aumenti sugli stipendi non trascurabili.

Stipendi, come cambiano tra Irpef e taglio del cuneo: fino a 110 euro in più al mese. Le fasce e le simulazioni

Gli aumenti si collocano nel contesto della nuova legge di bilancio 2024, approvata lo scorso lunedì 16 ottobre, sono stati stanziati circa 7 miliardi per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici. Nei prossimi giorni si terranno incontri tra le confederazioni sindacali e il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, ma per i primi effetti in busta paga non bisognerà attendere gli accordi all’Aran, l’agenzia negoziale del pubblico impiego che tratta le intese con i sindacati.

Vediamo di seguito a chi toccheranno gli aumenti e a quanto ammonteranno.