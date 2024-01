Bonus auto 2024, oggi le prenotazioni: sconti fino a 5mila euro. Requisiti, importi e come fare la domanda

Ripartono gli ecobonus auto, con le prenotazioni al via da oggi sul sito internet www.ecobonus.mise.gov.it e i primi sconti fino a 5mila euro. Valgono per l’acquisto di nuove auto green o anche a benzina e diesel, se poco inquinanti, e crescono se si rottama un vecchio veicolo. In campo c’è un tesoretto importante, che vale circa 1 miliardo, cifra che potrebbe anche salire nei prossimi mesi, riassorbendo i vecchi fondi non spesi. Ma è solo il primo tempo della partita, perché il 1° febbraio verrà presentato il nuovo Piano incentivi del ministero delle Imprese, guidato da Adolfo Urso, che porterà gli sconti fino a quasi 14mila euro. Le ulteriori nuove domande partiranno quindi tra marzo e aprile, con l’obiettivo ambizioso di spingere i consumatori all’acquisto di 80-100mila auto, riducendo contemporaneamente il numero monstre degli 11 milioni di veicoli ultra-inquinanti (tra Euro 0 ed Euro 3) presenti in Italia.