Lotta allo spopolamento, tornano le misure ad hoc per lo sviluppo di nuove imprese locali nei cosiddetti «Comuni marginali». Parte, infatti, la seconda annualità del fondo creato proprio per sostenere queste piccole realtà, e il Comune di Fragneto L’Abate ha appena pubblicato l’apposito bando. «Con soddisfazione per i risultati conseguiti nel corso della prima annualità - dichiarato il sindaco Armando Marrone - che ha portato al finanziamento di tre nuove realtà imprenditoriali sul territorio fragnetellese, il Comune si appresta a dare impulso ai lavori per la concessione della seconda tranche del Fondo previsto dal ministero per il Sud e la coesione territoriale a favore dei territori particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche».

La dotazione economica messa a bando è pari a più di 40mila euro destinata a finanziare nuove attività di tipo commerciale, agricolo o artigianale che si insedieranno nel territorio. La procedura sarà di tipo valutativo, con assegnazione di punteggi sulla base di determinati criteri: cofinanziamento a carico del proponente ed età e genere del proponente con particolare premialità per la fascia 18-39 e le imprese al femminile. Poi saranno valutati l’assunzione di risorse, l’avvio di attività nel settore turistico e la realizzazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande in una superficie aperta al pubblico anche in orario serale. «Crediamo che questi incentivi, insieme al lavoro costante dell’amministrazione comunale - precisa il primo cittadino Marrone- rappresentino per Fragneto L’Abate un piccolo ma importante passo per supportare la rivitalizzazione del nostro territorio che ha, oggettivamente, ampie potenzialità turistiche ma, come molti centri sanniti, risente del costante e incalzante spopolamento».

Per la gestione della seconda annualità del programma, il Comune in considerazione dei soddisfacenti risultati conseguiti, ha scelto di avvalersi nuovamente del supporto di Projenia, coop sociale specializzata nell’assistenza e consulenza tecnico-amministrativa a favore dei Comuni e degli enti pubblici locali sui programmi di sviluppo locale finanziati a valere di fondi pubblici. Il bando e la relativa modulistica sono visionabili e scaricabili dalla sezione albo pretorio del sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://fragnetolabate.halleyegov.it/homepage.html.Vi è possibilità di partecipare presentando la propria istanza a mezzo pec entro le 12 del 6 maggio.

Il bando si rivolge a quanti intendono avviare attività commerciali, artigianali, professionali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune; ovvero regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale con corrispondente apertura di nuovo codice Ateco; e a coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Fragneto l'Abate, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Finanziare le attività locali significa incentivare la permanenza presso il proprio paese di origine soprattutto da parte dei giovani che hanno così la possibilità di ottenere un sostegno concreto per l’avvio di nuove attività. Anche per questa annualità sono attese diverse domande da parte dei giovani locali.