Bonus gite scolastiche, fino a 150 euro per studente: requisiti, Isee e come fare domanda

Quale studente non ama le gite scolastiche, che siano di un giorno o più giorni? Ogni genitore lo sa, ma sa anche quanto queste possano costare, specialmente in presenza di più figli. Secondo un'indagine di Skuola.net, l'anno scorso quasi 1 alunno su 10 è stato costretto a rinunciare alle uscite con la scuola per motivi economici. D'altronde, molti studi stanno evidenziando come le famiglie con prole siano quelle più a rischio povertà e in generale quanto sia oneroso crescere un figlio.

Bonus bollette 2024 tra i fringe benefit con lo stipendio, come funziona il contributo e come chiederlo al datore di lavoro

Ecco perché quest'anno è intervenuto il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che, proprio per la natura formativa e sociale di visite e viaggi, ha deciso di stanziare 50 milioni di euro per sostenere la partecipazione dei ragazzi alle iniziative delle scuole in tal senso.