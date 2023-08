Mario Balotelli e Francesca Monti, fine dell'amore. A Venezia compare una misteriosa bionda

Ma Mario Balotelli non doveva sposarsi con Francesca Monti? A quanto pare non più. Passano gli anni ma lui non cambia mai. È sempre Super Mario in fatto di donne. La paparazzata di Chi lo mostra a Venezia con una misteriosa bionda (si sa solo il suo nome: Cecilia) tutta forme che fa già girare la testa all'ex attaccante di Inter e Milan.

Insomma sembra già un lontano ricordo la vacanza alle Maldive con la sua, a questo punto, ex fidanzata Francesca, di qualche settimana fa. Niente matrimonio e avanti la prossima.

Non è la prima volta che succede come ricorda il settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Nel 2012 interruppe bruscamente la relazione con Raffaella Fico, che poi rivelò di aspettare una figlia da lui, Pia. Nel 2017 Balotelli ha avuto un secondo figlio, nato da una relazione che è rimasta sempre avvolta dal mistero".

Per l'ex attaccante anche di Manchester City e Liverpool oltre che di Adana Demspor e Sion, sogna di tornare in Italia, giocare nuovamente con la maglia della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Intanto però si gode Venezia con la sua nuova fiamma. Dalla notte trascorsa nel lussoso Hotel Luna Baglioni fino a un giro in gondola. Poi lo shopping sfrenato: da Hermes a un gioiello in regalo, solo per lei...

Tra sorrisi, selfie e tanti baci e abbracci è cominciata una nuova estate di calciomercato. Ma lui, Balo sembra aver trovato già una squadra, almeno quella del cuore. Per l'altra, il 33enne attaccante, aspetta una chiamata importante. Magari Cecilia gli porterà fortuna...