Bonus asilo nido, mamme e congedi: le misure per natalità e figli (e chi può richiederle)

Un mese di congedo parentale pagato al 60%, meno contributi da pagare per le mamme lavoratrici, un bonus nido rafforzato, Assegno unico più alto alle famiglie con Btp, ma anche l'aumento dell'Iva su pannolini e latte in polvere. Sono tutte le principali novità su natalità e figli introdotte dall'ultima legge di Bilancio. Novità che diventeranno effettivamente realtà con l'approvazione della Manovra in Parlamento, entro la fine dell'anno. Si partirà dunque a gennaio 2024. Vediamo però nel dettaglio quali sono queste misure e quanto valgono.

