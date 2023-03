Il sorteggio del Napoli

Un sorteggio benevolo per le squadre italiane quello dei quarti di finale delle coppe europee svoltosi a Nyon, in casa dell'Uefa. Dopo il responso delle urne, si può dire che ai club provenienti dalla Serie A non sarebbe potuta andare meglio, con buone possibilità che, dopo questo turno, cinque su sei avanzino fino alle semifinali. La certezza che una andrà fuori è determinata dal fatto che tra le quattro sfide dei quarti di Champions c'è un appassionante Milan- Napoli, incrocio in verità salutato da Luciano Spalletti come tutt'altro che buono.

Per il resto tutto è possibile, visto che il sorteggio è stato favorevole anche quando sono stati composti i tabelloni delle semifinali. In Champions si può già dire che c'è il 75% delle possibilità che una delle due finaliste di Istanbul sarà italiana, visto che la vincente di Milan- Napoli se la vedrà con chi passa tra Benfica e Inter. E questo vuole anche dire che dei tre grossi calibri, Real Madrid, Bayern e Manchester City, che tutti avrebbero voluto evitare, solo uno arriverà alla sfida per il titolo continentale. Insomma, l'eventuale ostacolo sulla carta più difficile da saltare sarà di fronte a Pioli, Spalletti o Inzaghi, Benfica permettendo (sarà bene non commettere l'errore della Juve, che nella fase a gironi sottovalutò gli 'encarnados'), soltanto la sera del 10 giugno.