Chico Forti, quando torna in Italia? Nordio: «Il prima possibile». Roberto Salis: «C'è speranza per Ilaria»

«Il rientro in Italia di Chico Forti è un importante ed atteso traguardo raggiunto grazie all'autorevole impegno in prima persona del Presidente Giorgia Meloni. I miei uffici lavoreranno per ottemperare, nel più breve tempo possibile, a tutti i passaggi tecnici necessari di competenza del Ministero della Giustizia e di cui avevo parlato con l'Attorney general, M. Garland, nella visita a novembre presso il Department of Justice di Washington». Così in una nota il ministro della giustizia Carlo Nordio.

Chico Forti sarà trasferito in Italia dopo 24 anni di carcere negli Usa. La premier: «Lo avevamo promesso»