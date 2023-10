Ciclone Bernard verso l'Europa occidentale: in Italia in arrivo forti temporali e nubifragi. Ecco dove

Ciclone Bernard in arrivo sull'Europa occidentale, con ripercussioni che si vedranno anche in Italia. La pressione sul Mediterraneo centrale è in aumento e le condizioni del tempo sull'Italia migliorano sensibilmente ma l'area ovest dell'Europa si prepara a una nuova minaccia. Il ciclone Bernard (Xantos secondo Berlino) si muove verso il Portogallo meridionale. Accompagnato da piogge intense anche a carattere alluvionale e venti oltre i 100km/h, colpirà oltre al Portogallo anche la Spagna e il Marocco. La sua traiettoria lo porterà lunedì sulla Francia e martedì sul Canale della Manica dove andrà a fondersi con una nuova depressione in arrivo dall'Atlantico.