Covid e scuola: come funziona? Tamponi, mascherine e vaccini, le regole per il ritorno in classe di settembre 2023

Si torna a scuola, 7 milioni di studenti e le loro famiglie si stanno preparando per affrontare un nuovo anno scolastico. Un nuovo anno in cui bisognerà convivere ancora con il coronavirus e il Covid-19. I contagi sono in aumento ma, grazie all'esperienza degli anni precedenti, si potranno evitare grandi ondate di infezioni. Mascherine e vaccini sono ancora strumenti fondamentali per spezzare le catene di trasmissione del virus. E i presidi hanno già dichiarato di essere pronti a distribuire dispositivi di protezione, come le mascherine, a chi le chiederà.