Dazn, aumentano gli abbonamenti ma non per tutti: come cambiano le tariffe 2024 (e quali piani)

Aumenta il costo degli abbonamenti (non tutti) di Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti della nostra serie A fino al 2029 (sette gare in esclusiva e tre in coesclusiva con Sky Sport), il campionato femminile, la Liga, la serie A di basket, l’Eurolega, il volley e tante altre competizioni. Vale sia per i nuovi abbonati sia per quelli con un abbonamento annuale a scadenza. Quest’ultimi riceveranno una comunicazione personale via mail con la quale si certificherà l’adeguamento del prezzo al nuovo listino già entrato in vigore ed eventualmente avranno la possibilità di recedere dal servizio senza dover pagare penali o costi di disattivazione. La serie A resta comunque tra i campionati più economici, tra i cinque top in Europa, e si può comunque vedere su un’unica piattaforma. Cosa che non accade, ad esempio, in Spagna con la Liga: nella penisola iberica l’utente deve abbonarsi a Dazn e Movistar. Ma ecco i nuovi prezzi.