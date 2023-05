Giovanni Di Lorenzo, il capitano del terzo scudetto sulle orme di Maradona

Giovanni Di Lorenzo è nato nel 1993 a Castelnuovo di Garfagnana e da piccolo non faceva il terzino, ma l'attaccante, ed essendo forte di testa venne soprannominato “Batigol”, in onore di Batistuta. È il capitano del Napoli campione d'Italia ed è campione d'Europa in carica con la nazionale azzurra. Con la sua tenuta fisica è sicuramente l'uomo al quale mr. Spalletti non rinuncia praticamente mai, oltre ad essere un capitano modello ed il primo capitano del Napoli ad alzare la coppa del tricolore dopo Maradona.