Indi Gregory, cosa succede ora? Bambino Gesù, stanza pronta ma nessuna terapia innovativa. Obiettivo: supportare i genitori

Se i medici dell’ospedale di Nottingham autorizzassero il trasferimento di Indi Gregory in Italia, per lei ci sarebbe un posto pronto a Passoscuro. È in quel centro che il Bambino Gesù ospita i bambini che hanno bisogno di cure palliative, cioè le cure destinate ai pazienti che non possono guarire dalla loro malattia, ma che hanno diritto a vivere nel modo migliore possibile i giorni che a loro restano. Perché i sanitari dell’ospedale romano non hanno mai messo in discussione quanto accertato dai colleghi britannici: la patologia che ha colpito Indi è una malattia mitocondriale il cui esito è, tragicamente, scontato. Se la bambina arriverà a Roma naturalmente si eseguiranno nuovi approfondimenti diagnostici, come è doveroso, ma il quadro clinico appare già sufficientemente chiaro. E gli esperti del Bambino Gesù sono intenzionati ad operare in continuità con i trattamenti terapeutici adottati fino a oggi dagli inglesi.