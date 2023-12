La riforma dell’Irpef viaggia su un binario parallelo a quello della manovra. E dunque anche il taglio degli scaglioni fiscali da quattro a tre, sta per andare in porto. In tempo per fare in modo che i benefici siano già nelle buste paga di gennaio. Oggi in consiglio dei ministri andrà la versione definitiva del decreto legislativo con il quale viene eliminato uno scaglione Irpef con l’accorpamento dei due più bassi.