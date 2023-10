Kata, nuovo sopralluogo nell'ex hotel Astor: si cercano tracce nelle intercapedini. Il padre della bimba di nuovo in carcere

Kata ancora non si trova. Le ricerche della bambina scomparsa dall’ex hotel Astor occupato più di tre mesi fa continuano senza sosta. Lo squadrone cacciatori dei Carabinieri è arrivato stamani all'ex Astor, l'hotel dismesso di via Maragliano, alla periferia di Firenze, dove il 10 giugno scorso è scomparsa la piccola Kata, 5 anni. Lo speciale reparto dell'Arma, solitamente impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, svolgerà un'attività di ricerca in tutto lo stabile.

Kata scomparsa, le tracce di sangue non sono sue: cosa è successo davvero? I filmati e le cause del rapimento: ecco cosa sappiamo