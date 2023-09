Francesca Verdini e Matteo Salvini a Pontida tra baci e selfie. E c'è chi le chiede: «Ma quando vi sposate?»

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono sempre più affiatati. Sempre più spesso lei lo accompagna nelle sue ininterrotte missioni elettorali. Così, dopo il Festival di Venezia, eccola arrivare alla kermesse della Lega a Pontida per seguire il suo Matteo. Ormai una vera e propria first lady. Sorridente, passeggiava per gli stand, non rinunciando mai a un selfie. «Sei bellissima!», le urlavano. «Quando vi sposate?»: lei sorrideva imbarazzata. Uniti anche nel look - entrambi indossavano la maglietta con la scritta: "Voglia di Lega? Si" - hanno mostrato al popolo leghista ll loro amore, tra baci e sorrisi complici.