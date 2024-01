Meteo, addio al freddo: in arrivo il super anticiclone “mangia-inverno”. Temperature fino a 20º, ma al Nord ancora gelate. Le previsioni

Dopo il gelo che ha investito la Penisola in questi giorni, e una veloce perturbazione che si verificherà tra lunedì e martedì portando pioggia sparsa, arriverà un lungo periodo di stabilità atmosferica. Avremo temperature in aumento e tempo soleggiato con poche nubi sparse in tutta Italia. L'Anticiclone in arrivo dall'Europa è pronto a spazzare via le rigide temperature di questi giorni. Vediamo dunque le previsioni meteo dei prossimi giorni.