Meteo ponte primo novembre, in arrivo forte perturbazione: Halloween all'insegna della pioggia

Quali previsioni meteo per il lungo ponte di Ognissanti? Il weekend sarà in parte caratterizzato dal maltempo con rischio nubifragi su alcune regioni. «Nuove perturbazioni atlantiche in arrivo nei prossimi giorni con ulteriori piogge e temporali talora di forte intensità. Tuttavia non tutte le zone saranno colpite allo stesso modo e anzi non mancheranno anche parentesi assolate», spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.

