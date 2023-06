Nel caos drammatico che sta travolgendo la Russia ci sono molti aspetti da chiarire e da spiegare ma un punto appare chiaro: la marcia su Mosca della brigata Wagner - per ora messa in modalità di attesa - sancisce, in maniera plastica, il fallimento di Vladimir Putin e, forse, secondo alcuni analisti, anche l'inizio della sua fine politica.

In qualsiasi modo finisca quella che Prigozhin chiama "guerra civile", l'esito per lo zar rischia di essere devastante. Il cuoco di Putin, l'uomo che soltanto poche settimane fa ha espugnato Bakhmut, piccolo simbolo vincente nella sempre più difficile campagna ucraina, adesso minaccia direttamente il Cremlino con un rovesciamento delle parti che è il simbolo più chiaro della sconfitta di Putin.