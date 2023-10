Myrta Merlino, Pomeriggio Cinque a rischio chiusura? Mediaset ci starebbe pensando

Myrta Merlino non è ancora riuscita a entrare nel "cuore" del pubblico a casa. Non è ancora riuscita a prendere il posto di Barbara d'Urso. E forse, per gli argomenti, non voleva nemmeno avvicinarci. Ma i numeri sono tutti contro di lei. E le voci di una "cacciata" aumentano puntanta dopo puntata (almeno secondo il quotidiano Libero), sconfitta dopo sconfitta con La Vita in Diretta di Alberto Matano che vince, stravince sfruttando le debolezze del suo avversario e una scelta di Mediaset fin qui sbagliata.