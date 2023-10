Il Napoli sbaglia tutto il possibile. Il signor Bonaventura è bravo, segna il gol che fa da spartiacque, è al posto giusto tra difensori che giocano alle belle statuine, si pappa il milione di prammatica e consente alla Fiorentina di uscire dal Maradona con i canini che scintillano. Glielo consegnano in tanti, il bustone, perché gli azzurri sono passivi nelle pressioni e nell’atteggiamento. Ci vorrebbero undici con il cuore e la voglia di Osimhen (e in parte di Kvara). Quando la Fiorentina prende la palla gioca a nascondino, perché palleggia come avrebbe fatto il Napoli di Spalletti, dunque irride (quasi) e irrita (sicuro). Il vantaggio è un grossolano errore di Meret, il pareggio è un guizzo dell’uomo solo contro tutti. Assalto finale da squadra sull’orlo di una incomprensibile crisi di nervi.