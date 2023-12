Patto di stabilità: cosa è, cosa prevede e cosa cambia per l'Italia: ecco i punti principali dell'accordo

Patto di stabilità, via libera dall'Ecofin alla riforma. I principi cardine restano quelli fissati nel Trattato di Maastricht: mantenere il deficit al di sotto del 3% del Pil e il debito al di sotto del 60%. Ma nelle nuove regole sono stati introdotti margini di flessibilità per evitare che il risanamento dei conti si trasformi in austerità, blocco degli investimenti e rallentamento della crescita. Ecco i punti principali del nuovo Patto.