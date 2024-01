Pensioni, aumenti a gennaio fino a 400 euro: ecco l'effetto delle rivalutazioni, le simulazioni

Arrivano gli aumenti delle pensioni. I pagamenti sono partiti ieri: tra rivalutazione, nuove aliquote Irpef e conguaglio, c'è chi riceverà questo mese anche 400 euro in più. Per esempio, le pensioni pari o inferiori a quattro volte il minimo, quindi con un importo fino a 2.272,76 euro, saranno rivalutate del 100%. L'aumento effettivo nel caso della rivalutazione piena è pari al 5,4%. Tradotto, chi prendeva a dicembre 1.500 euro lordi mensili, stando alle simulazioni, riceverà circa 80 euro in più a gennaio per effetto della rivalutazione. La nuova Irpef porterà poi un vantaggio fiscale di circa 260 euro annui per i redditi superiori a 28 mila euro (200 euro per quelli sotto la soglia dei 25 mila euro). Infine, è atteso il conguaglio Irpef nei cedolini.

Pensioni, rivalutazione 2024: fasce di importo e percentuali aumenti. Tabelle Inps. Le minime salgono a 614,77 euro