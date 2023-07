Pensioni, importo diverso ad agosto (per via dell'Irpef). Come controllare il cedolino e a cosa prestare attenzione

Le pensioni di agosto subiranno delle variazioni. Il motivo è presto spiegato: l'importo varierà in base alle operazioni di conguaglio relative al modello 730 del 2023. La cifra mensile della pensione sarà dunque più alta in caso di rimborso Irpef, oppure più bassa se fosse presente una trattenuta a debito del contribuente. A questo si aggiunge che l'Inps, nella comunicazione pubblicata sul sito, ha spiegato che a luglio 2023 l’istituto ha avviato la verifica a consuntivo delle prestazioni collegate al reddito ed erogate in via provvisoria negli anni 2020 e 2021. E in caso di variazione dell’importo mensile della pensione, nel mese di agosto 2023 viene posta in pagamento la rata di pensione aggiornata.