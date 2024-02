Pensioni, arrivano i pagamenti di febbraio: il calendario completo. Il 1° del mese sono in arrivo i nuovi assegni, i secondi dopo quelli più ricchi di gennaio. Nel mese scorso i pagamenti sono avvenuti il 3 gennaio mentre a febbraio il primo giorno bancabile disponibile è oggi, giovedì 1 febbraio 2024. Stessa sorte per il ritiro presso le Poste, con il calendario che comincerà dalla A come di consueto.