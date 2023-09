Un pensionamento “part time”, che permetterebbe di dimezzare l’orario di lavoro negli ultimi due anni prima dell’uscita. O forse, secondo altre simulazioni a cui il governo sta lavorando, anche nei quatto anni antecedenti il pensionamento.

E a fronte di questo si consentirebbe l’assunzione “agevolata” di ragazzi under 35. Il progetto è quello della «staffetta generazionale». In sostanza uno scambio: si permette a un lavoratore vicino alla pensione di stare in azienda per la metà del tempo a fronte dell’assunzione di un giovane. Il lavoratore “anziano” poi, affiancherebbe il nuovo arrivato per “trasmettere” il mestiere. Ieri il ministro al Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che la norma sarà inserita nella prossima manovra di Bilancio.