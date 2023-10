Previsioni meteo Halloween e 1 novembre: in arrivo temporali e piogge (poi la tempesta Ciaran)

Maltempo su gran parte dell'Italia sia nel giorno di Halloween che l'1 novembre. La perturbazione sta insistendo nelle ultime ore sulle regioni del Nord, provocando - tra le altre cose - il violento nubifragio che ha colpito stanotte Milano. Rovesci anche in Toscana, dove le scuole di diversi comuni sono rimaste chiuse (così come in Friuli). Il maltempo - racconta 3B Meteo - insisterà fino alle prime ore di martedì al Nordest e si estenderà contemporaneamente alle regioni tirreniche, determinando condizioni di maltempo ancora intenso su alta Lombardia, alto Triveneto e zone interne della Toscana.