Re William ma soft per evitare l'“opzione nucleare”: cosa può fare (e cosa no) e quali sono i precedenti

William, un futuro re faccia a faccia con il suo destino. Il principe del Galles, erede al trono britannico, è tornato sulla scena pubblica per contribuire a colmare il vuoto apertosi nell'istituzione monarchica a causa dei problemi di salute che hanno investito casa Windsor, fino all'annuncio choc del cancro diagnosticato a suo padre, il 75enne re Carlo III. Ora il regno è nelle sue mani e, secondo alcuni esperti costituzionali, Buckingham Palace starebbe pensando per lui ad una “reggenza soft” per evitare quella che i tabloid definiscono “l’opzione nucleare” (che ha però un precedente).

