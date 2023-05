Reddito di cittadinanza, i pagamenti di giugno per nuovi e vecchi beneficiari: ecco il calendario

Arriva l'assegno d’inclusione mentre scattano gli ultimi pagamenti del Reddito di cittadinanza. Il sussidio nato nel 2019 infatti scade ad agosto 2023 e sarà sostituito dall'Assegno di Inclusione per le famiglie con soggetti svantaggiati (dal 1° gennaio 2024, per nuclei composti anche da minori, over 60 o disabili) e Supporto alla formazione e al lavoro per gli occupabili (da settembre 2023, anche coloro i quali rientrano in un nucleo che beneficia dell' Assegno di Inclusione).