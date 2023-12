Riscatto laurea agevolato, come si può richiedere? Le regole (per professionisti e non)

Il riscatto della laurea ha come scopo principale quello di anticipare di alcuni anni la data in cui è possibile andare in pensione, ed eventualmente aumentarne l’importo. I modi per ottenere questa procedura, anche per i liberi professionisti, sono essenzialmente due:

Richiedere il riscatto ordinario degli anni di studio, così come è stato previsto dal Decreto Legislativo n. 184/1997, che è stato emanato in attuazione della Riforma Dini;

degli anni di studio, così come è stato previsto dal Decreto Legislativo n. 184/1997, che è stato emanato in attuazione della Riforma Dini; Scegliere il riscatto agevolato, previsto dal Decreto Legge n. 4/2019.

Anche per i liberi professionisti le modalità sono quindi simili a quelle per i dipendenti, ma nel loro caso è necessario prima fare richiesta alla cassa professionale, ovvero quella a cui ci si è iscritti perché si appartiene ad un ordine. Solo successivamente si deve presentare la domanda all’Inps. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste il riscatto agevolato e come seguire tutte le regole per ottenerlo.

Riscatto laurea per pensioni anticipate, quanto costa e come fare: differenza tra sistema contributivo e retributivo