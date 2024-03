Stipendi, come può cambiare la busta paga con la nuova Irpef? E per chi aumenta? Ecco le simulazioni

Meno Irpef per chi guadagna attorno ai 50mila euro e meno addizionale regionale nelle Regioni che potranno permettersi l'adeguamento alle tre aliquote nazionali o re-introdurranno degli sconti cancellati. Sono le novità che potrebbero arrivare dal prossimo primo gennaio in Italia, con il governo che lavora a un nuovo capitolo della riforma fiscale e le Regioni che si muovono per provare ad abbassare l'addizionale, dopo gli aumenti nel Centro Italia di quest'anno. Vediamo quindi nel dettaglio cosa può cambiare per i lavoratori e con quali effetti maggiori in giro per l'Italia.

