Stipendi, busta paga più alta per chi lavora al Nord rispetto al Sud: le differenze per impiegati, operai, quadri e dirigenti. Le simulazioni

Stipendi. Tra il lavoro al Nord e quello Sud esiste ancora un gap. E la differenza in busta paga la fa anche il fatto di prestare servizio in un’azienda piccola piuttosto che in una media o grande. Così come diverso - in termini di assegno ricevuto - è lavorare nei servizi o nella finanza. Quale la differenza? Basta pensare che un quadro impiegato al Sud può guadagnare fino all'11,5% in meno della media nazionale.

A rivelarlo è il rapporto del 2024 sulle retribuzioni di Odm consulting riportato da Il Sole 24 Ore. Lo studio analizza le retribuzioni dei primi 9 mesi del 2023, mettendo sul piatto i dati di 900 aziende e relativi a quasi 8 milioni di lavoratori dipendenti di imprese private.