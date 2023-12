Pensioni, taglio del cuneo, Ponte sullo Stretto, Imu: tutte le misure della Manovra. Oggi il via libera in Senato

È arrivato in mattinata il via libera dell'aula del Senato alla Manovra, con la fiducia ottenuta sul maxi-emendamento di 561 commi che include le modifiche approvate in commissione Bilancio. È il primo giro di boa in Parlamento della Manovra 2024 contenuta nel Ddl di bilancio. Il voto conferma l'impalcatura del provvedimento decisa lo scorso 16 ottobre dal Consiglio dei ministri con le misure portanti del rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale per circa 10 miliardi e del rinnovo dei contratti nel pubblico impiego per 5 miliardi, cui si aggiungono 3 miliardi per il fondo sanitario destinati in particolare ad abbattere le liste d'attesa.