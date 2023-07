Temptation Island, Mirko molla Perla e sceglie Greta: «Sei speciale». Chi è la tentatrice? Età, lavoro, vita privata e Instagram

Perla e Mirko si sono detti addio a Temptation Island e lui se ne va con Greta Rossetti la tentatrice che gli ha fatto aprire gli occhi. Bella, bellissima e innamorata persa dell'imprenditore di Rieti. Il ruolo del tentatore non è mai facile, si entra in un programma tv certi di uscirne con qualche contratto di lavoro e ci ritrova (a volte) con un amore da inziare. Succede sempre, in tutte le edizioni di temptation che una coppia si lasci e un'altra se ne formi, ma quella di Mirko e Greta è una bella coppia. Sembrano due adolescenti alla rpima cotta, rispettano Perla che è dall'altra parte ma si srivono messaggi sulla sabbia in cui si prometto di aspettarsi e rispettarsi. E così è successo. greta ha aspettato che Mirko al falò mollasse (finalmente) Perla e lui lo ha fatto. Se ne vanno dal reality con gli occhi a cuore e una gran voglia di conoscersi. ma chi è Greta Rossetti?