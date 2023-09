Variante Eris, casi in frenata: cosa succede ora? La mutazione Pirola preoccupa (ma in Italia non è arrivata)

Cosa sta succendo in Italia in tema di contagi? La variante Eris continua a preoccupare? Arriveranno nuove varianti? I vaccini nuovi funzionano? Sono alcune delle domande che ricorrono in queste settimane legate all'aumento dei casi Covid registrati. I numeri continuano ad essere in aumento, con l'indice Rt che si trova sopra quota 1 (1,08), ma l'ultima settimana inizia a presentare una tendenza al ribasso. Una prima frenata della crescita dei nuovi casi di Covid-19 in Italia dopo 5 settimane. L'ondata Eris potrebbe quindi essere in fase di discesa ma l'attenzione degli esperti è rivolta alle nuove varianti in circolazione in altri paesi. La più attenzionata è la variante Pirola, ad oggi non pervenuta in Italia.