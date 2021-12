Zaki esce dal carcere e abbraccia la madre: «Sto bene, forza Bologna»

Patrick Zaki è stato scarcerato dopo 22 mesi di prigionia in Egitto.

Zaki torna in libertà provvisoria, perché i giudici non l'hanno assolto dalle accuse e il processo continua. Appena uscito dal commissariato a Mansura Zaki ha abbracciato la madre. «Sto bene, forza Bologna», le prime parole del ragazzo.

باتريك خرج Patrick has been just released! pic.twitter.com/vp0GQ83UOv

— المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 8, 2021