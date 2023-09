Variante Eris, i sintomi: quando fare il tampone? E se incontro un positivo? I test sono ancora efficaci? Domande e risposte

La variante Eris, ma non solo, ha riacceso l'allarme Covid in Italia e nel resto del mondo. L'emergere di nuove mutazioni del virus ha favorito un rialzamento dei contagi e anche nel nostro Paese sono molte le persone alle prese con sintomi e tamponi. Proprio riguardo i test Covid si è aperta una discussione nel mondo scientifico sull'efficacia dei tamponi fin qui utilizzati per rivelare l'eventuale positività. Da quelli ufficiali utilizzate nelle strutture, molecolari o antigenici, fino ai fai da te che vengono effettuati autonomamente dai cittadini.