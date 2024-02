Vittoria di Savoia e le altre principesse d'Europa: da Charlotte Casiraghi a Leonor di Spagna, chi sono le più belle del reame

Non solo Kate Middleton e Meghan Markle. Le figlie delle teste coronate sparse per l’Europa sono cresciute e oggi, a contendersi lo scettro della più bella e influente del reame, sono davvero in tante. Tra di loro spicca anche la futura erede al trono di un regno che non c'è: Vittoria di Savoia, primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Coureau, nipote di Vittorio Emanuele, morto ieri a 86 anni, e pronipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II.