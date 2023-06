La voce circolava in città da alcune settimane. Da ieri è ufficiale: Casa Reale Holding SpA, guidata dal principe Emanuele Filiberto di Savoia, ha rilevato l'intero capitale sociale del Portici, compagine che non senza patemi è riuscita a mantenere il proprio posto in serie D.

Ad annunciarlo è la stessa holding, in uno striminzito comunicato firmato proprio dal principe Filiberto, nel quale viene sottolineato come si tratti di «un'ulteriore operazione fatta per la salvaguardia del titolo sportivo di un club, in precedenza sostenuto esclusivamente da due imprenditori locali, Pasquale Noia e Lorenzo Ragosta.

Il nostro intento è di allestire una squadra competitiva, certi del grande sostegno da parte dei tifosi e dell'intera città». Nessuna altra notizia ufficiale: Casa Reale Holding fa sapere che «a breve sarà comunicata una data per spiegare il progetto alla stampa». Solo allora si avranno le idee più chiare sui progetti dalla società che ha al proprio interno diversi professionisti, come l'imprenditore Nazario Matachione.

Per Casa Reale Holding quello di Portici non è il primo progetto legato al calcio: in precedenza il sodalizio che fa riferimento ad Emanuele Filiberto di Savoia ha rilevato altri due club campani. Il primo è stato il Savoia, squadra di Torre Annunziata iscritta al campionato di Eccellenza, le cui redini sono stati affidate proprio a Matachione, che però al termine della stagione ha annunciato le dimissioni da presidente.

C'è poi il Real Aversa, che ha militato nell'ultima stagione in serie D, retrocedendo dopo aver perso 0-6 nei playout col Ragusa. In quella circostanza Emanuele Filiberto di Savoia era stato protagonista prima di una protesta e poi di un ricorso con una motivazione molto particolare: il presunto avvelenamento dei componenti della squadra. Il ricorso era però stato respinto.