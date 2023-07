Borbone contro Savoia, derby reale in Campania anche nel calcio

«Questa cordata appartiene ad una casata, da noi disprezzata, la vostra presenza sarà sempre indesiderata»: è lo striscione, in rima, apparso (e poi rimosso) in via IV Novembre a Portici. Una risposta degli ultras di casa all'acquisto della squadra di calcio Portici 1906 da parte di una cordata, la Casa Reale Holding spa, capeggiata da Emanuele Filiberto di Savoia che gestisce già il Savoia Calcio di Torre Annunziata e il Real Agro Aversa.

Il fatto è che la foto dello striscione è apparsa sulla pagina Facebook del Movimento Neoborbonico, accompagnata da commenti e critiche. Circostanza che fa pensare ad una rivalità storica che non finisce neanche sui campi di calcio. Del resto lo scorso 25 giugno Portici ha intitolato il piazzale antistante la Reggia, oggi sede del Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II, proprio a Carlo di Borbone. Il re con la moglie Maria Amalia di Sassonia nel 1738 fece costruire lì la Reggia e la scelse come sua dimora estiva.