William re reggente. Harry non vede il fratello e torna da Meghan: la visita non ricuce gli strappi con Carlo III

Il principe Harry è già tornato a Los Angeles, dopo avere trascorso a Londra poco più di ventiquattr’ore per incontrare il padre Carlo, malato di cancro. Era arrivato alle 14 di martedì, è ripartito sul volo British Airways 269 alle 15,05 ed è atterrato a Los Angeles alle 18,30 locali, in tempo per cenare con la moglie Meghan e raccontarle tutto. Ma da raccontare non c’era molto.

