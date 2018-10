Alessia Macari: «Mara Venier sta cambiando la mia vita. Ora capisco perché la chiamano zia...»

Lunedì 8 Ottobre 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 17:43

«Tutto merito di Mara Venier, che mi sta cambiando la vita», dopo la vittoria della prima edizione del Grande Fratello Vip, Alessia Macari è passata alla Rai con la Domenica In di Mara Venier. La nuova esperienza le sta dando soddisfazioni: «Mi ha offerto che un’opportunità che tutte le ragazze vorrebbero avere – ha spiegato a “Vero” – Devo dire che mi sono sentita subito a mio agio».La presenza della Venier è molto importante: «Ora capisco perché la chiamano “Zia Mara”. È molto giovanile, posso parlare di qualsiasi cosa. Mi tranquillizza. Alla fine della prima puntata mi ha detto: vai a casa di tua nono e parla solo ciociaro. Ti voglio come sei, come ti ho conosciuto al Grande Fratello Vip…».Non pensava di vincere il reality Mediaset - «Pensare che avevo fatto le valigie per uscire la prima settimana. Ancora non me lo spiego. Forse la gente ha visto una ragazza semplice, con la testa sulle spalle» - e per l’edizione in corso ha il uso concorrente preferito: «Walter Nudo è un amico, una persona unica. Con lui puoi parlare per ore. Infonde serenità».