Amici 21, a Mattia piace Giulia Stabile? Un bigliettino lo smaschera e impazza il gossip

Cupido avrà colpito Mattia Zenzola? Impazza il gossip su una presunta simpatia del ballerino di Amici per Giulia Stabile. Il dubbio è nato da un gioco fatto da Maria De Filippi che ha scatenato non pochi rumors. Se lo scorso anno Giulia, da allieva, aveva mostrato interesse per il ballerino professionista Sebastian Taveira, ora la storia si ripete, a parti inverse però. Per avviare il gioco delle verità, Maria ha chiesto di scrivere dei bigliettini anonimi, chiusi in dei palloncini, che ha letto oggi in studio.

Tra i tanti, dove si leggevano complimenti per i professori e invita a cena, ne è spiccato uno in particolare che ha animato lo studio: quello su Mattia e Giulia Stabile, chiamata da Maria per leggerlo.

«A Mattia piace Giulia Stabile», una frase breve ma chiara. La Stabile ha commentato così: «Io sono occupata però. E innamorata».

Nel pieno imbarazzo, Mattia ha sostenuto che il bigliettino fosse stato scritto dal suo amico Christian, che sembrava il più divertito di tutti dalla situazione. Vista la reazione di Mattia, la conduttrice lo ha interpellato e lui ha subito detto: «Volevo solo precisare una cosa, Giulia mi piace tanto come balla. Quando balla fa impazzire, mi trasmette tanto, è molto sensuale». Sarà davvero così?