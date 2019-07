Andrea Damante, la nuova fiamma è una ex Madre Natura?

Lunedì 8 Luglio 2019, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 22:58

sempre più chiacchieratissimo: mentre la sua ex,, vive felicemente una nuova storia d'amore con, il dj veronese negli ultimi tempi viene accostato molto spesso ad altre ragazze. Finora, ogni indiscrezione è stata smentita, anche se l'ultima, in ordine cronologico, lo vuole molto vicino ad una exdi Ciao Darwin.Si chiama, ha 21 anni ed è una bionda modella con un fisico mozzafiato. Il portale Gossipetv ha pubblicato una foto esclusiva della ragazza in compagnia di, che era impegnato alla consolle al Coco Beach, noto locale sulle rive del lago di Garda, in zona Lonato. Dallo scatto è difficile capire se ci sia davvero qualcosa tra i due, ma sembra proprio che l'exnon si sia mai allontanata dalla postazione.Inoltre, riporta sempre Gossipetv, sembra che i due siano arrivati insieme al locale, e che prima siano stati proprio a casa di. Il diretto interessato, però, al momento non conferma nulla, dopo aver smentito diverse altre relazioni che gli erano state affibbiate, compresa l'ultima, in ordine cronologico, che riguardava Barbara Fumagalli, anche lei già nota per aver partecipato a Uomini e Donne.