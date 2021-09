Andrea Roncato, l'amore per Nicole Moscariello nato grazie alla figlia Giulia Elettra Gorietti: «Si è sacrificata per salvarla»

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Andrea Roncato e Nicole Moscariello, madre della nota attrice Giulia Elettra Gorietti. I due si sono sposati nel 2017 dopo sette anni di fidanzamento ma il modo in cui si sono conosciuti, raccontato dallo stesso attore, è davvero curioso.

Andrea Roncato e Nicole Moscariello, come si sono conosciuti

Nicole Moscariello è nata nel 1968, tra lei e l'attore comico ci sono 20 anni di differenza ma questo non sembra aver mai costituito per loro un problema. Nello sbocciare del loro amore un ruolo da protagonista è stato proprio quello della figlia di lei Giulia Elettra, volto conosciuto del cinema italiano.

Andrea Roncato, come lui stesso ha raccontato, stava recitando insieme alla Gorietti per la pellicola "Almeno tu nell'universo" e sembra che la madre abbia messo in guardia Giulia dall'uscire a pranzo con lui. «Si è sacrificata per salvarla» ha commentato ironicamente Moscato.

«Ho fatto un film con lei che si chiama "Almeno tu nell’universo". La sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: "Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine". Dico sempre che si è sacrificata per salvare la figlia».