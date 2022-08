Angelina Jolie, la lite sul jet privato con Brad Pitt e la causa all'Fbi: «Perchè non lo avete arrestato?»

Angelina Jolie torna alla carica e ora fa causa all'FBI. Il motivo? L'attrice chiede di conoscere il motivo per cui l'agenzia federale ha archiviato una denuncia che lei aveva fatto contro l'ex marito Brad Pitt nel 2016 per violenze fisiche e psicologiche senza procedere all'arresto dell'uomo.

Il procedimento ufficialmente è stato aperto in forma anonima a nome della querelante Jane Doe, ma la stampa americana è concorde nell'indicare che ci sia proprio l'attrice dietro la richiesta.

La lite sul jet: «Ha preso a pugni l'aereo»

I fatti che Angelina Jolie aveva denunciato risalgono al 2016, quando la coppia era ancora sposata. Jolie aveva detto a un agente federale che Pitt era "pazzo" e aveva affermato che lui aveva «aggredito fisicamente e verbalmente» lei e i loro figli. La denuncia riguardava una lite avvenuta in un aereo privato dalla Francia agli Stati Uniti insieme ai loro sei figli, secondo l'attrice, Pitt in quell'occasione aveva preso a pugni il soffitto dell'aereo più volte gridando «stai rovinando questa famiglia». Pitt avrebbe poi attaccato uno dei loro figli, lei lo avrebbe difeso e si sarebbe ferita al gomito. Infine l'attrice lo ha accusato di averle versato della birra addosso in un altro momento del volo. Sei giorni dopo, Jolie ha chiesto il divorzio.

La denuncia archiviata nel 2017

Dopo la denuncia delle violenze però, i due non sono mai arrivati al processo. Il vice procuratore Usa ha incontrato l'agente federale nel novembre 2017 e ha deciso di non procedere con la denuncia contro Pitt. È proprio per conoscere le ragioni di questa scelta e per ottenere i documenti relativi all'inchiesta federale contro l'ex-marito che Jolie ora sta intentando la causa anonima contro l'Fbi.