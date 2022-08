Anna Tatangelo in bikini scatena la polemica. La hater: «Ti metti in mostra», la sua risposta è da applausi

Anna Tatangelo si gole la vacanza ad Ibizia, tra il gossip del riavvicinamento con Livio Cori - i due sarebbero stati pizzicati di nuovo insieme a fine luglio - e qualche critica per foto definite «troppo osé», secondo qualche utente. La cantante ha postato alcuni scatti in bikini verde fluo, apprezzatissimi dalla maggior parte dei follower, che mettevano bene in evidenza le sue forme. Ma c'è chi ha avuto da ridire. Qualche donna ha criticato l'ex di Gigi D'Alessio, rea di volersi «mettere troppo in mostra», mercificando il suo corpo. Dopo aver letto, Anna non è riuscita a frenare le dita e ha risposto per le rime.

La risposta di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha risposto in un commento: «Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con se stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all'essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLo, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione», le sue parole. Applausi virtuali per le showgirl. «Questa ragazza ce le ha tutte: talento fuori dal normale, voce che quando canta ti manda in estasi, eleganza, stil, bellezza, un sorriso che ti droga, una simpatia inspiegabile, un cuore immenso e una semplicità per niente scontata. Che vogliamo di più? Un orgoglio italiano», ha commentato un utente.