Anna Tatangelo e Livio Cori di nuovo insieme? L'indiscrezione: «È arrivato l'ultimatum»

Anna Tatangelo e Livio Cori sarebbero tornati di nuovo insieme. Dopo la notizia sulla separazione, arriva quella sulla riconciliazione. I due hanno avuto una brutta crisi che sarebbe stata superata con un ultimatum. La cantante avrebbe fatto un’importante richiesta al fidanzato. È l'indiscrezione lanciata dal settimanale "Chi".

Anna Tatangelo, che in passato è stata legata a Gigi D'Alessio, avrebbe deciso di dare un'ultima possibilità a Cori. Secondo il settimanale, Anna avrebbe chiesto a Cori di dare alla loro relazione la priorità. «Dopo un mse di stop Anna ha ripreso la relazione con Livio. Ma i patti sono chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì», si legge sul magazine.

Il rapper avrebbe accettato, ma per ora non c’è alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Nei giorni scorsi, alcuni dettagli avevano fatto ipotizzare che tra loro non fosse finita. Intanto, Tatangelo pensa anche alla vita professionale: Scene da un Matrimonio sarebbe stato già confermato per una terza stagione.