Anna Tatangelo sposa Livio Cori? Il dettaglio che non lascerebbe dubbi

Profumo di fiori d'arancio per Anna Tatangelo, che potrebbe presto sposare il suo Livio Cori, mentre l'ex Gigi D'Alessio ha avuto un altro figlio. La cantante ha mostrato un dettaglio che non è sfuggito ai fan e che non lascerebbe dubbi sull'eventuale matrimonio della coppia. I due, dunque, potrebbero aver deciso di sposarsi.

I due sono sempre più affiatati e complici, come dimostrano le stories su Instagram. Da quando il settimanale "Chi" ha pubblicato le foto della loro vacanza quest'estate, i due non si sono più nascosti e ora una fotografia per alcuni non lascerebbe spazio all’immaginazione. La cantante, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di immagini che mettono in mostra un anello.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sposano? Il dettaglio

La veretta con diamanti che spunta dalle immagini lascia ipotizzare una proposta di matrimonio. L'artista, conduttrice di "Scene da un matrimonio", potrebbe presto convolare a nozze. Il tutto dopo essere stata con Gigi D'Alessio per 15 anni e aver avuto da lui un figlio. Si tratterebbe del primo matrimonio sia per Anna sia per Livio.