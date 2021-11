Ballando con le Stelle, Andrea Iannone e Lucrezia Lando stanno insieme? La verità del pilota

È una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Ballando con Le Stelle. O meglio, è una delle coppie che più fa chiacchierare. Andrea Iannone e Lucrezia Lando si preparano alla finale tra allenamenti e un feeling sempre più forte. Il pilota di moto GP sta dimostrando delle capacità da ballerino che i telespettatori non si aspettavano. Una nuova esperienza per Iannone che a causa di un grave infortunio non avrebbe potuto gareggiare questa stagione e che quindi ha deciso di buttarsi sulla pista da ballo. A differenza da quanto ci si poteva aspettare il giovane è bravo e lui stesso ne è stupito.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno lite furiosa con Samuel... TELEVISIONE La Vita in Diretta, Alba Parietti e la freccia al veleno contro... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Vito dopo il bacio ad Arisa:...

Ballando con le Stelle, Andrea Iannone e Lucrezia Lando: il feeling è sempre più evidente. «Se quegli sguardi parlassero...»

Ballando con le Stelle, il malore di Andrea Iannone

In un'intervista rilasciata a Fanpage, Iannone ha parlato del malore che l'ha colpito due settimane fa prima di un'esibizione in diretta. «Avevo una forte gastrite dovuta agli antidolorifici che ho preso in queste settimane per il forte dolore alla spalla», scatenato da un'infiammazione dei tessuti. Ma è «tutto rientrato» e ora è pronto a ripartire alla grande: «Di solito mi butto nelle situazioni, lavorando anche sul dolore, quindi in quei giorni pur di fare le prove ho trascurato un po’ lo stomaco, non ho preso gastro-protettori e quindi sabato sono arrivato in puntata che avevo un senso di nausea fortissimo, ho anche rimesso. Il medico ha detto che avremmo fatto esami più approfonditi, quindi capisco che il pubblico si sia allarmato, ma è tutto rientrato».

Ballando con le Stelle, Andrea Iannone: la squalifica è ancora una ferita aperta

Andrea parla di Lucrezia

Dopo lo spavento Andrea Iannone è rientrato in sala prove per allenarsi insieme alla sua teacher Lucrezia Lando. Il rapporto tra i due è sempre più sotto i riflettori. Esibizione dopo esibizione i ragazzi appaiono sempre più vicini, ma ora a spiegare la verità sul rapporto ci ha pensato il pilota. «Lucrezia è una professionista, una ragazza molto in gamba, il nostro è il rapporto di uno sportivo con il suo preparatore atletico. Stiamo facendo un bellissimo percorso, lei è brava e ha pazienza nel riuscire a farmi ballare e adesso vediamo da qui in avanti cosa accadrà». Dichiarazione slim in perfetto stile Iannone. Non ama stare al centro del gossip e per questo racconta anche di quando, suo malgrado ci è finito: «Quando mi sono rotto le scatole me ne sono andato da Milano, molto semplice».

Ballando con le Stelle, Andrea Iannone e il dolce bacio a Lucrezia Lando: «Alla fine del programma il matrimonio»

Il futuro lavorativo

Mentre sul suo futuro in televisione ha cambiato idea: «Se tu mi avessi chiesto un po’ di tempo fa, “andresti a fare un programma tv?” ti avrei detto assolutamente no, ma poi alla fine sono qui a fare Ballando con le stelle. Quindi, farò televisione? Non lo so, mai dire mai nella vita». E il mai dire mai vale anche per la carriera da pilota... «Come quando mi chiedono: tornerai a correre? Non lo so, perché sono cose che non dipendono solo da me, bisogna capire un po’ tutto come si incastra, quello che farò sicuramente è vivere».